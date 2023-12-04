بيلاروس تطور لقاحا مضادا لسرطان الرئة

ياسر رشاد - القاهرة - قال مدير الشركة البيلاروسية "أكاديم فارم"، يوري ميكيتسكي، إن الشركة تعمل مع الشركاء على إنتاج لقاحات، ومنها لقاح مضاد لسرطان الرئة، يجري حاليا تسجيله في بيلاروس، وفق روسيا اليوم.

وأضاف ميكيتسكي خلال مقابلة مع قناة "STV": "نحن نعمل مع عدد من الشركاء الأجانب بشكل مشترك على أساس تعاقدي، لتطوير لقاحات، على سبيل المثال، يوجد لقاح مضاد لسرطان الرئة. وحاليا نعمل على تسجيله في الجمهورية".

وأوضح أن الشركة غير قادرة حاليا من الناحية التقنية على إنتاج اللقاحات بنفسها.

وأضاف مدير الشركة، "أجرينا مفاوضات ناجحة مع شركاء كوبيين"، لافتا إلى أنه جرى الاتفاق على تصنيع مجموعة من المنتجات في بيلاروس.

وردا على سؤال حول تأثير العقوبات الغربية على عمل الشركة، قال، "إن القيود المفروضة غيرت الطرق التقليدية لتوريد المواد الخام، وسداد المدفوعات، وأحدثت تغييرات في عملية المصادقة على الشهادات والاختبارات".

أوضح ميكيتسكي أن العقوبات لا تشكل حاجزا، "الأمر يتطلب فقط اجراء بعض التغييرات لمسار الأمور. وإذا كان لدينا في السابق شركة نقل واحدة، الآن لدينا ثلاث شركات، ونحن نختار أيها الأسرع وأيها الأنسب".