حدث ليلاً| حقيقة مرض شيخ الأزهر.. وتطورات الأوضاع في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

عقب هجمات الحوثيين.. إعلام عبري: إسرائيل ترسل سفنًا وغواصات إلى البحر الأحمر

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر إرسال سفن وغواصات إلى البحر الأحمر عقب هجمات الحوثيين.

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انتظام الدراسة في هذه المدارس.. وزير التعليم يصدر كتابا دوريا استعدادا للانتخابات الرئاسية -(مستند)

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم كتابًا دوريًا، بشأن دعم الوزارة لجهود الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات في تهيئة المناخ لعقد الانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 10 - 12 ديسمبر الجاري، وتوفير كافة الاستعدادات للازمة لإجراء عملية التصويت.

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إحدى جرائم "السوشيال ميديا".. خيري رمضان يكشف حقيقة مرض شيخ الأزهر

عقب الإعلامي خيري رمضان، على حالة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحالة الصحية للإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

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الناخبون المصريون بالجزائر يواصلون الإدلاء بأصواتهم قبيل إغلاق صناديق الاقتراع

واصل الناخبون المصريون في الجزائر التوافد على مقر السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم قبيل انتهاء الانتخابات الرئاسية وغلق صناديق الاقتراع في تمام التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.

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جيش الاحتلال: سلاح الجو قتل قائد كتيبة الشاطئ في قطاع غزة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، مساء اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال تعمل في كل مكان بغزة توجد به قيادات من حركة حماس.

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قيادي بالمقاومة: 70%؜ من قوات الاحتلال انسحبت خارج شمال غزة بسبب ضربات مقاتلينا

قال مصدر قيادي في كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس" بحسب ما أوردته قناة "الجزيرة" في نبأ عاجل، مساء اليوم الأحد، إن انسحاب الاحتلال من شمال قطاع غزة بدأ مع التهدئة وتسارع مع ضربات المقاومة في اليومين الأخيرين.

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إيران: إذا استمر العدوان الإسرائيلي على غزة سيتوسع النشاط العسكري في المنطقة

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأحد، إن على الدول العربية والإسلامية مواجهة التهجير القسري للفلسطينيين من غزة.

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وزير العدل الفلسطينى: ما يحدث في غزة جريمة وحرب إبادة

قال محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، إن ما يحدث فى قطاع غزة جريمة حرب وإبادة جماعية ضد الإنسانية، مشيرًا إلى أن المستوطنون يرتكبون يوميًا أبشع الجرائم فى الضفة الغربية والقدس.

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صندوق الإسكان الاجتماعي يُعلن تفاصيل الإعلان التكميلي لـ"سكن لكل المصريين"

كشفت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفاصيل فتح باب الحجز والتحويل لمن هم خارج الأولوية في الإعلان السادس عشر من مشروع الإسكان الاجتماعى.

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حماس: دخول الاحتلال جنوب غزة واختراق دفاعات المقاومة لا يزال حديثًا إعلاميًا

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان خلال مؤتمر صحفي في مدينة بيروت، اليوم الأحد، إن العدوان الإسرائيلي يتواصل على الفلسطينيين في غزة، مؤكدا أن الاحتلال يُصعد جرائمه في القطاع والضفة الغربية والقدس وسينتهي بالفشل.

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