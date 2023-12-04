نساء شيعيات يتظاهرن في أفغانستان ضدّ انعدام الأمن

الرياص - اسماء السيد - هرات (أفغانستان): تظاهرت عشرات النساء الشيعيات الأحد في ولاية هرات في غرب أفغانستان احتجاجاً على انعدام الأمن، خلال تشييع أفراد من هذه الأقلية المسلمة قُتلوا الجمعة.

وقال حسين عظيمي عضو مجلس علماء مدينة جبريل لوكالة فرانس برس، إنّ هؤلاء النساء اللواتي حضرن الجنازة ردّدن شعارات تطالب بمزيد من الأمن، مثل "الموت للقتلة" أو "نحتاج الأمن".

واحتجّت هؤلاء النساء في جبريل بحضور مئات من الأشخاص، حيث تمّ دفن ستة من ضحايا الهجوم السبعة الذي نفّذه رجال مجهولون الجمعة.

وأدّى الهجوم إلى مقتل رجلي دين شيعيين كانا عائدين إلى منزلهما على دراجة ثلاثية العجلات. ووفق السكان، فإنّ من بين القتلى أربع نساء.

ورغم انخفاض العنف بشكل كبير منذ استعادة طالبان السلطة في أفغانستان في آب/أغسطس 2021، إلّا أنّ الهزارة وهي أقلية شيعية، تتعرّض بانتظام لهجمات قاتلة من قبل جهاديي "تنظيم الدولة الإسلامية".

ويشنّ التنظيم هجمات ضدّ هذه الأقلية المسلمة في محافظات مختلفة من البلاد، بما في ذلك كابول.