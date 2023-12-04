بوحبيب: اسرائيل بعثت رسائل انه يجب تطبيق القرار 1701 وأن يكون وجود "حزب الله" شمال نهر الليطاني

كشف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب أن "إسرائيل بعثت برسائل عدة تتعلق بالجنوب مع أطراف من الإتحاد الأوروبي نقلها جوزيف بوريل الممثل الأعلى لل​سياسة​ الخارجية والأمن في الإتحاد الاوروبي ومن خلال الفاتيكان".

وجاء في هذه الرسائل، كما ذكر بو حبيب لصحيفة "نداء الوطن"، أنه على "لبنان تطبيق القرار الدولي 1701، وأن يكون وجود "حزب الله" شمال نهر الليطاني وليس جنوبه".