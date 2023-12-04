كشف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب أن "إسرائيل بعثت برسائل عدة تتعلق بالجنوب مع أطراف من الإتحاد الأوروبي نقلها جوزيف بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الإتحاد الاوروبي ومن خلال الفاتيكان".
وجاء في هذه الرسائل، كما ذكر بو حبيب لصحيفة "نداء الوطن"، أنه على "لبنان تطبيق القرار الدولي 1701، وأن يكون وجود "حزب الله" شمال نهر الليطاني وليس جنوبه".
كانت هذه تفاصيل خبر بوحبيب: اسرائيل بعثت رسائل انه يجب تطبيق القرار 1701 وأن يكون وجود "حزب الله" شمال نهر الليطاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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