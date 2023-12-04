قصف معادٍ ليلا لأطراف عيتا الشعب ورميش

واصل الجيش الاسرائيلي اعتداءاته طوال الليلة الماضية على العديد من البلدات الجنوبية، فقصفت مدفعيته بعد منتصف الليل حرج "الراهب" غربي بلدة عيتا الشعب بالقذائف الحارقة. كما تعرضت اطراف بلدتي رميش وعيتا الشعب لقصف مدفعي مركز.

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