الجيش الصيني: سفينة حربية أميركية دخلت بشكل غير قانوني مياهنا الإقليمية في بحر الصين الجنوبي

اعلن الجيش الصيني إن "سفينة حربية أميركية دخلت بشكل غير قانوني المياه المتاخمة لجزيرة سكند توماس شول المرجانية المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تقوض بشكل خطير السلام والاستقرار الإقليميين".
ورأى أن الولايات المتحدة "تثير التوتر عمدا في بحر الصين الجنوبي وتنتهك سيادة الصين بشكل خطير".
وأواخر تشرين الثاني المنصرم، أعلن الجيش الصيني إبعاده المدمرة الأميركية "يو إس إس هوبر" لانتهاكها المياه الإقليمية بشكل غير قانوني، مشيرا إلى قيامه بنشر قوات بحرية وجوية من أجل تعقب ومراقبة وتحذير المدمرة.
وغالبا ما يكون الوضع في المنطقة معقدا بسبب مرور السفن الحربية الأميركية، وهو ما ينتهك، بحسب وزارة الخارجية الصينية، القانون الدولي ويقوض سيادة الصين وأمنها.
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