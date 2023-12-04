انت الان تتابع خبر إندونيسيا.. مقتل 11 شخصاً على الأقل جراء ثوران بركان (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عبد المالك رئيس وكالة البحث والإنقاذ في بادانغ "ثمة 26 شخصا لم يتم إجلاؤهم، عثرنا على 14، هم ثلاثة أحياء و11 ميتا".

وثار بركان في غرب إندونيسيا الأحد مطلقا عمودا من الرماد وصل ارتفاعه إلى ثلاثة آلاف متر، ما أدى إلى إجلاء عشرات المتنزهين حول فوهته، وفق ما أفاد مسؤولون.

وفرضت السلطات منطقة محظورة حول فوهة بركان ميرابي الواقع في جزيرة سومطرة والذي يبلغ ارتفاع قمته 2891 مترا، بعد وضعه في ثالث أعلى مستوى تأهب.

وبدأ ثوران البركان الأحد الساعة 14,54 بالتوقيت لمحلي. وقال عبد المالك إن هناك ما مجموعه 75 متنزها كانوا على الجبل منذ السبت ويحاول رجال الإنقاذ إحصاءهم.