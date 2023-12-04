قوات الاحتلال تعتقل 28 من الكوادر الطبية بمدينة غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وثقت وزارة الصحة الفلسطينية اعتقال قوات الاحتلال 28 من الكوادر الطبية أثناء مرورهم على حاجز عسكري جنوب مدينة غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن الدبابات الإسرائيلية تمركزت بالقرب من منطقة أبو هولي شمال مدينة خان يونس، وذلك في إطار العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم 58 على التوالي.

وشهد قطاع غزة أكثر من 400 غارة جوية إسرائيلية استهدفت منازل سكنية خلال الساعات الـ24 الماضية، مما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.