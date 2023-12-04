تحطم طائرة تدريب عسكرية في جنوب الهند

اعلنت قيادة سلاح الجو الهندي، إن "طائرة تدريب عسكرية تابعة لها، سقطت وتحطمت في منطقة ميداك بولاية تيلانجانا جنوب البلاد"، مشيرة إلى أنه "كان على متن الطائرة المنكوبة، ضابطان قتلا نتيجة الحادث".

وأضافت قيادة سلاح الجو الهندي على صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي"تحطمت طائرة تدريب عسكرية من طراز Pilatus PC-7 Mk II، هذا الصباح أثناء تنفيذها لمهمة تدريبية روتينية"، منوهة بأنه "كان على متن الطائرة، مدرب وطيار متدرب وقت تحطمها".

وذكرت أن "الطائرة أقلعت من قاعدة أكاديمية القوات الجوية الهندية. وتم تشكيل لجنة فنية مختصة، للتحقيق وتحديد أسباب الحادث".