11 قتيلا على الأقل جراء ثوران بركان في إندونيسيا

عُثر على 11 جثة على الأقل بعد ثوران بركان في غرب إندونيسيا

واشار رئيس وكالة البحث والإنقاذ في بادانغ، عبد المالك، الى ان "ثمة 26 شخصا لم يتم إجلاؤهم، عثرنا على 14، هم ثلاثة أحياء و11 ميتا".

وثار بركان في غرب إندونيسيا الأحد مطلقا عمودا من الرماد وصل ارتفاعه إلى ثلاثة آلاف متر، ما أدى إلى إجلاء عشرات المتنزهين حول فوهته، وفق ما أفاد مسؤولون.

وفرضت السلطات منطقة محظورة حول فوهة بركان ميرابي الواقع في جزيرة سومطرة والذي يبلغ ارتفاع قمته 2891 مترا، بعد وضعه في ثالث أعلى مستوى تأهب.