"واللا": وفد أميركي يصل إسرائيل اليوم لبحث "اليوم التالي" لحرب غزة

أفاد موقع "واللا" الاسرائيلي، بأن "وفدا أميركيا من البيت الأبيض يصل إلى إسرائيل اليوم لبحث "اليوم التالي" للحرب في قطاع غزة"، لافتا إلى أن "الوفد الأميركي يرأسه فيل غوردون، مستشار الأمن القومي لنائبة الرئيس كامالا هاريس". ومن المقرر أن يلتقي الوفد الأميركي بمستشار الأمن القومي الإسرائيلي ووزير الشؤون الاستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية.
وذكر الموقع إن "المسؤولين الأميركيين سيلتقون بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله".
وتتكثف الجهود والمساعي لخفض التصعيد ووقف النار في غزة، مع استئناف القوات الإسرائيلية عملياتها الحربية في كامل القطاع يوم الجمعة الفائت، بعد 7 أيام من الهدنة تخللها تبادل للأسرى بين تل أبيب وحركة حماس.
وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه أجرى "محادثات مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني حول الجهود المستمرة لتسهيل العودة الآمنة لجميع الرهائن وزيادة مستويات المساعدات للمدنيين في غزة".
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