في صحف اليوم: لودريان سمع انتقادات قاسية من بعض الذين التقاهم وزيارة متوقعة له الشهر المقبل

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الجمهورية" انّ "زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، المتوقعة عودته مجددا الى لبنان الشهر المقبل، لم تحقق اي نتائج حول جدول الاعمال الذي حمله للبحث مع المعنيين من مسؤولين وقيادات وكتل نيابية".

وعلمت "الجمهورية" ان "لودريان سمع من بعض الذين التقاهم انتقادات قاسية لمواقف الرئيس الفرنسي المنحازة لاسرائيل في حربها على غزة، ما أثّر وسيوثر على دور فرنسا ومصالحها في لبنان وكل الدول العربية والاجنبية المتعاطفة مع القضية الفلسطينية".