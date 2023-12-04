"النشرة": هدوء مشوب بالترقب والحذر الشديدين يخيم على القطاع الشرقي من جنوب لبنان

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن ان "في اليوم الرابع لانتهاء الهدنة الانسانية لوقف إطلاق النار في غزة، يخيم هذا الصباح هدوءا مشوبا بالترقب والحذر الشديدين على القطاع الشرقي من جنوب لبنان على طول المنطقة الحدودية انطلاقا من محور سهل المجيدية خراج الماري واطراف بلدات حلتا كفرشوبا الفرديس وراشيا الفخار في منطقة حاصبيا".

واشار الى ان "الجيش الاسرائيلي جدد اعتداءاته على هذه المنطقة حتى ساعة متأخرة من الليل الفائت، خرقه طلعات متقطعة للطيران المروحي التجسسي نوع "ام كا" فوق منطقتي حاصبيا ومرجعيون ومزارع شبعا، وصولا حتى أجواء البقاع الغربي واقليم التفاح تركز فوق الاحمدية عرمتى وجبل صافي".