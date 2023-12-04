شكرا لقرائتكم خبر عن البحث عن مدفونين تحت الثلوج.. انهيار جليدي يقتل رجلًا في النمسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي رجل من جمهورية التشيك حتفه في النمسا، بعدما تسببت الثلوج الكثيفة في وقوع انهيار جليدي في منطقة مولتال الجليدية للتزلج في كارينثيا، حسبما ذكرت الشرطة.

وجرف الانهيار الجليدي الرجل ودفنه تمامًا، ونجح شهود في انتشاله، لكن جهودهم لإنعاشه لم تنجح، كما فشل فريق طوارئ طبي هرع إلى مكان الحادث بمروحية في إنقاذ الرجل، وفقًا للشرطة.

ولم يُعثر على أشخاص آخرين مدفونين تحت الانهيار الجليدي.

عملية البحث

كما وقع انهيار جليدي آخر في إقليم سالزبورج النمساوي بعد هطول الثلوج الكثيفة، وأفادت المعلومات الأولية بأن الانهيار الجليدي تسبب في دفن رجلين.

وشاركت مروحيات وفريق كلاب في عملية البحث التي نفذها فريق الإنقاذ الجبلي الذي يتألف من 22 رجلًا، ولكن بعد عدة ساعات أُلغي البحث.

وذكرت خدمة إنقاذ جبل سالزبورج، أنه لم يتأكد من التقارير عدد الأشخاص المفقودين، كما لم تظهر أي علامات على وجود ضحايا مدفونين.

انقطاع الكهرباء

ويعاني ما لا يقل عن 200 ألف أسرة في النمسا، انقطاع الكهرباء بعد هطول ثلوج كثيفة، حسبما قالت الشركات المقدمة لخدمة الكهرباء.

وقالت شركة انيجري شتيرمارك المقدمة لخدمة الكهرباء، إن عامود جهد عالٍ انهار في ولاية ستيريا، ما أدى لانقطاع الكهرباء في مناطق بالولاية الواقعة جنوب شرق البلاد.

وكانت الشركة أوضحت أن 265 محطة فرعية توقفت عن العمل أيضًا.

كما يعاني آلاف الأسر انقطاع الكهرباء في ولاية النمسا العليا على الحدود الألمانية، وقالت السلطات إن شبكات الهواتف المحمولة انهارت أيضًا في ولاية ستيريا.

وتراجعت حدة هطول الثلوج، كما تحسن وضع الطرق، ولكن طرقًا كثيرة ما زالت مغلقة بسبب الأشجار التي سقطت، بحسب ما قالته رابطة السيارات، كما قالت هيئة السكك الحديدية النمساوية، إن حركة القطارات ما زالت متأثرة من الثلوج.