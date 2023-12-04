شكرا لقرائتكم خبر عن بعد زلزال الفلبين.. هزة عنيفة وبركان يضربان إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت إندونيسيا خلال الساعات الماضي، ظاهرتي الزلزال والبركان بشكل متزامن بعد يوم من زلزال الفلبين العنيف.

ضرب زلزال بقوة 7.4 درجات، اليوم، منطقة في جزر تالود، بمقاطعة سولاوسي الشمالية، وسط إندونيسيا.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، أن الزلزال وقع على بعد 260 كلم من منطقة ميلونجوان، وعلى عمق 132 كلم.

البركان يقتل 11 شخصًا

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

ولقي 11 شخصًا مصرعهم إثر ثوران بركان "ميرابي" بجزيرة سومطرة غرب إندونيسيا.

وذكر رئيس وكالة البحث والإنقاذ "ثمة 26 شخصًا لم يتم إجلاؤهم، عثرنا منهم على 14، هم ثلاثة أحياء و 11 قتيلاً ".

وثار بركان في غرب إندونيسيا أمس، مطلقًا عمودا من الرماد وصل ارتفاعه إلى ثلاثة آلاف متر، مما أدى إلى إجلاء عشرات المتنزهين حول فوهته، وذلك وفق ما أفاد مسؤولون. وفرضت السلطات منطقة محظورة حول فوهة بركان ميرابي الواقع في جزيرة سومطرة والذي يبلغ ارتفاع قمته 2891 مترًا، بعد وضعه في ثالث أعلى مستوى تأهب.

زلزال الفلبين

وضربت سلسلة زلازال الفلبين أمس بقوة متفاوتة لامست 7,6 درجة.

وأوضح مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، أن الزلزال الاول ضرب الفلبين على عمق 32 كيلومترًا في منطقة تقع على بعد نحو 21 كلم شمال شرقي هيناتوان.