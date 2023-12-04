رابط التقديم لمسار التميز للابتعاث في 23 تخصص نوعي

ياسر رشاد - القاهرة - فتحت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية باب التقديم لمسار الابتعاث في 23 تخصص نوعياً في أكثر من 70 جامعة حول العالم، وذلك صباح اليوم الأحد الموافق 19/5/1445هـ - 3/12/2023م.

ولفتت الوزارة إلى أن التقديم سيكون متاحًا طوال العام مطالبة الراغبين بالتقدم لمسار التميّز الاطلاع على الشروط والضوابط والتخصصات المتاحة، وقائمة الجامعات المعتمدة التي تتيحها البوابة الإلكترونية ضمن المسار .

طريقة التقديم على مسار الابتعاث 2023-2024

وأكدت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أن التقديم متاح لمن تنطبق عليهم الشروط والضوابط للابتعاث الخارجي عبر مسار التميّز للابتعاث في نسخته الرابعة للسنة الأكاديمية 2024-2025، عبر الرابط الإلكتروني على منصة سفير2، سفير .. (moe.gov.sa)

وقالت الوزارة أن التخصصات التي يتضمنها مسار التميّز تأتي بهدف تحقيق متطلبات التنمية الشاملة وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ورفع مستوى التأهيل العلمي للطلاب والطالبات باختيار أفضل الجامعات العالمية التي يتم الابتعاث إليها.

شروط التقديم لمسار التميز للابتعاث