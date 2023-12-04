رابط التقديم لمسار التميز للابتعاث في 23 تخصص نوعي

ياسر رشاد - القاهرة - فتحت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية باب التقديم لمسار الابتعاث في 23 تخصص نوعياً في أكثر من 70 جامعة حول العالم، وذلك صباح اليوم الأحد الموافق 19/5/1445هـ - 3/12/2023م.
ولفتت الوزارة إلى أن التقديم سيكون متاحًا طوال العام مطالبة الراغبين بالتقدم لمسار التميّز الاطلاع على الشروط والضوابط والتخصصات المتاحة، وقائمة الجامعات المعتمدة التي تتيحها البوابة الإلكترونية ضمن المسار .
طريقة التقديم على مسار الابتعاث 2023-2024
وأكدت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أن التقديم متاح لمن تنطبق عليهم الشروط والضوابط للابتعاث الخارجي عبر مسار التميّز للابتعاث في نسخته الرابعة للسنة الأكاديمية 2024-2025، عبر الرابط الإلكتروني على منصة سفير2، سفير .. (moe.gov.sa)
وقالت الوزارة أن التخصصات التي يتضمنها مسار التميّز تأتي بهدف تحقيق متطلبات التنمية الشاملة وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ورفع مستوى التأهيل العلمي للطلاب والطالبات باختيار أفضل الجامعات العالمية التي يتم الابتعاث إليها.
شروط التقديم لمسار التميز للابتعاث
- أن يكون المتقدّمُ سعوديَّ الجنسيّة.
- أن يكون المتقدّمُ حسن السيرةِ والسلوك.
- الحصول على قبول مباشر غير مشروط في إحدى التخصصات والمؤسسات التعليمية المحددة و ذلك للحصول على درجات البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، مع مراعاة أن يكون البرنامج المقبول فيه ليس تنفيذياً.
- أن تكون الدراسة في دولة المركز الرئيسي للمؤسسة التعليمية.
- الانتظام في الدراسة.
- معادلة المؤهل السابق إذا كان المتقدم متخرجاً من مؤسسة تعليمية خارج المملكة.
- أن تكون وثائق المتقدم مكتملةً وصحيحة أثناء التسجيل وسوف يتم استبعاد من تثبت عدم مطابقة معلوماته المسجلة في الموقع للوثائق الرسمية.
- يخضع المتقدم لأحكام وضوابط الابتعاث للخارج المعمول بها في الوزارة.