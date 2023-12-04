حزب الله يعلن استهداف تجمع لجنود الاحتلال في حرج شتولا وموقع الراهب وتحقيق إصابات مباشرة

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن حزب الله اللبناني، صباح اليوم الاثنين، استهداف تجمع لجنود الاحتلال في حرج شتولا وموقع الراهب وتحقيق إصابات مباشرة.

وقال في بيان، إن مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا الساعة الواحدة من فجر اليوم، تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في حرج شتولا وموقع ‏الراهب بالأسلحة المناسبة، وتم تحقيق إصابات مباشرة.

وأضاف أن مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة التاسعة من صباح ‏اليوم الاثنين 4-12-2023، موقع البغدادي بالأسلحة المناسبة وتمّت إصابته إصابة ‏مباشرة.

و تجدد القصف المتبادل بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي مع انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة التي استمرت 7 أيام في قطاع غزة، واستئناف إسرائيل عملياتها العسكرية ضد القطاع.

وفي أعقاب اندلاع حرب غزة، قال حزب الله وفق تصريحات وبيانات عدة إنه لن يقف على الحياد وسيدعم المقاومة الفلسطينية، من خلال عمليات يشنها ضد مواقع إسرائيلية عند الحدود مع لبنان.

وفور انتهاء الهدنة، عند السابعة من صباح الجمعة، بتوقيت فلسطين، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية ضد القطاع، حيث استهدفت مناطق متفرقة في شمال ووسط وجنوب القطاع، أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وجاءت الهدنة بعد حرب مدمرة تخوضها إسرائيل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.