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القسام تعلن استهداف عددًا من آليات الاحتلال وجنوده في شرق غزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

أعلنت كتائب القسام، اليوم الاثنين، استهداف 5 دبابات إسرائيلية إضافة إلى 5 ناقلات جند في شرق غزة باستخدام قذائف "الياسين 105".

وأفادت القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها استهدفوا عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي من خلال مسافة صفر في منطقة الشيخ رضوان، مشيرة إلى عودة مقاوميها بأمان إلى قواعدهم العسكرية داخل قطاع غزة.

ويأتي هذا مع تعرض جيش الاحتلال الإسرائيلي لهجمات على جبهة أخرى على الحدود اللبنانية، مع إعلان حزب الله في وقت سابق اليوم استهداف عددًا من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في حرج شتولا وموقع الراهب.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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