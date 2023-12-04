إيديكس 2023.. معلومات مهمة عن الطائرات المُسيرة والهدفية في القوات المسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استمتع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى شرح مفصل عن عدد من الطائرات المُسيرة والهدفية التي تمتلكها القوات المسلحة المصرية.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات العسكرية "إيديكس 2023"، اليوم الاثنين.

ومن بين هذه الطائرات المسيرة، الطائرة "30 يونيو" وهي طائرة استطلاع مزودة بمنظومة مراقبة كهرومغناطيسية تمكنها من التصوير الليلي والنهاري، وزمن البقاء في الجو 14 ساعة.

كما تضمن الشرح، الطائرة "6 أكتوبر" وهي النموذج المطور من الطائرة 30 يونيو، وأقصى سرعة لها 260 كم في الساعة وزمن البقاء في الجو 30 ساعة.

كما استمع الرئيس إلى شرح حول الطائرات الهدفية "طابا 1" و"طابا 2" والتي تستخدمها قوات الدفاع الجوي بسبب قدرتها على اكتشاف وتتبع الأهداف الجوية.

وتبلغ سرعة الطائرة "طابا 1" نحو 500 كم وأقصى ارتفاع لها 6 كم، وزمن البقاء في الجو 50 دقيقة، في حين تبلغ أقصى سرعة للطائرة "طابا 2" نحو 850 كم، وزمن البقاء في الجو 8 ساعات.