الصحة الفلسطينية: مقتل 464 مواطنا في الضفة خلال 2023 بينهم 256 منذ 7 تشرين الأول

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن "حصيلة القتلى على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري ارتفعت إلى 464، بينهم 256 قتيلا منذ 7 تشرين الاول".

جاء ذلك بعد أن أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة عن مقتل شابين برصاص الجيش الإسرائيلي واحتجاز جثمانيهما خلال اقتحام قلقيلية أمس الأحد.

وكانت هيئة الأسرى ونادي الأسير أعلنا أن "عدد الاعتقالات التي نفذها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ بدء "طوفان الأقصى" بلغ نحو 3480 حالة".