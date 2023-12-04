أفادت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بـ"أنّنا قصفنا تجمّعات للعدو في موقع "إسناد صوفا" العسكري، برشقة صاروخيّة". وكانت قد أعلنت "في وقت سابق اليوم، "قصف مستوطنة "نيريم" بمنظومة الصّواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم"، مشيرةً إلى "استهداف 5 دبّابات صهيونيّة و5 ناقلات جند في محور شرق غزة بقذائف "الياسين 105"، منذ صباح اليوم وحتّى اللّحظة. كما أنّ مجاهدينا قتلوا عددًا من جنود العدو من مسافة صفر، في منطقة الشيخ رضوان".

كانت هذه تفاصيل خبر "كتائب القسام": قصف تجمعات لقوات إسرائيلية بموقع "إسناد صوفا" العسكري برشقة صاروخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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