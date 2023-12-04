"حماس"- لبنان أعلنت تأسيس "طلائع طوفان الأقصى" ودعت الشباب الفلسطيني إلى الانضمام إليها

أعلنت حركة "حماس" في ​لبنان​، "تأسيس وإطلاق "طلائع طوفان الأقصى"، وذلك تأكيدًا على دور ​الشعب الفلسطيني​ في أماكن تواجده كافّة في مقاومة الاحتلال بكلّ الوسائل المُتاحة والمشروعة، واستكمالًا لما حقّقته عمليّة "طوفان الأقصى"، وانتصارًا لصمود شعبنا الفلسطيني الصّابر ومقاومتنا الباسـلة، وما قدّمه شعبنا من صمود وتضحيّات، وسعيًا نحو مشاركة رجالنا وشبابنا في مشروع مقاومة الاحتلال والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم العلميّة والفنيّة".

ودعت في بيان، إلى "أبناء شعبنا، الشّباب والرّجال الأبطال"، إلى أن "ينضمّوا إلى طلائع المقاومين، ويشاركوا في صناعة مستقبل شعبكم، وفي تحرير ​القدس​ و​المسجد الأقصى​ المبارك".