متحدث باسم "اليونيسف": الهجمات على جنوب غزة لا تقل وحشية عما تعرض له الشمال

أعلن المتحدّث باسم منظّمة الأمم المتحدة للطفولة "​اليونيسف​" جيمس إلدر، أنّ الهجمات على جنوب غزة "لا تقلّ وحشيّةً عمّا تعرّض له الشّمال"، موضحًا أنّ الوضع في جنوب القطاع "يزداد سوءًا بالنّسبة للأطفال والأمّهات".

وأعرب، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، عن قلقه من "وحشيّة" الهجمات الإسرائيليّة على جنوب ​قطاع غزة​، مبديًا إدانته لـ"الصّمت" تجاه ذلك، مضيفًا: "صوتك مهم، يجب أن نؤمن بأنّنا قادرون على أن نكون جزءًا من وقف الحرب على الأطفال، فالصّمت تواطؤ".