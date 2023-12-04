"سرايا القدس": نخوض اشتباكات ضارية مع جنود إسرائيليين في محاور التقدم شمال غزة وشرقها

أفادت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، بأنّ "مقاتلينا يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود إسرائيليّين في محاور التّقدّم شمال ​قطاع غزة​ وشرقه، ويستهدفون عددًا من الآليّات العسكريّة الصّهيونيّة بقذائف الـ"التاندوم" والـ"RPG".

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