أردوغان: نتانياهو دخل التاريخ بلقب جزار غزة ونحن نعد العدة لمحاكمته

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "غزة أصبحت بمثابة اختبار حقيقي للنظام العالمي"، مشيرا إلى أن "ثلثي ضحايا القصف الإسرائيلي هم من الأطفال".

ولفت في كلمته خلال اجتماع اللجنة الوزارية الـ39 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، الى إن "حتى الأمم المتحدة لا تستطيع حماية موظفيها في غزة من قصف إسرائيل".

وأضاف "لقد أصبحت غزة بمثابة اختبار حقيقي للنظام العالمي.. والغرب أظهر لنا وجهه الحقيقي"، مبينا أن "الذين يحاولون تبرير مقتل هذا العدد الكبير من الأبرياء في غزة، وإضفاء الشرعية عليه، بذريعة حماس لم يعد لديهم كلمة واحدة يقولونها للإنسانية وعنها"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "دخل التاريخ بلقب جزار غزة، ونحن نعد العدة لمحاكمته، ويجب محاكمة نتانياهو مثل ما حوكم سلوبودان ميلوسوفيتش (الملقب بجزار البلقان)".

وذكر ان "إسرائيل سرّعت من مجازرها في غزة، وهي تملك قنبلة نووية وسنتابع هذا الملف دوليا ولن نسمح بنسيان مسألة الأسلحة النووية التي أقرت إسرائيل فعلاً بامتلاكها"، مشددا على أن "غزة أرض فلسطينية للفلسطينيين وستبقى كذلك إلى الأبد".

ورأى أن "منظمة التعاون الإسلامي التي تأسست بهدف الدفاع عن القضية الفلسطينية، توفر لنا أرضية مهمة للنضال، بصوت واحد وجسد واحد"، مؤكدا أن "الطريق إلى السلام في منطقتنا يمر عبر إقامة دولة فلسطين، ونحن مستعدّون لتحمل جميع المسؤوليات، ومنها المشاركة بآلية الضامنين، لتحقيق السلام".