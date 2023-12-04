عمل جيد رغم ظروف صعبة للغاية ..صندوق النقد الدولي: مصر سيكون لها دعم كامل

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، اقتراب تحريك برنامج تمويل الاقتصاد المصري.

وأضافت، في تصريح لـ"الشرق" بلومبرج: "يمكنني التأكيد أن مصر سيكون لها دعم كامل من الصندوق"، وردّاً على سؤال حول ما إذا كان ذلك سيحدث في الربع الأول من العام المقبل، أجابت: "نعم، قريباً قريباً".

عمل جيد رغم ظروف صعبة للغاية

جورجييفا، التي تحدثت مع "الشرق" في قمة المناخ "كوب 28" المنعقدة في دبي، لم توضح ما إذا كان الصندوق سيتخلى عن بعض اقتراحاته لتحرير الاقتصاد المصري، أم أن القاهرة هي التي ستستجيب لمطالب الصندوق بما في ذلك الالتزام بمرونة سعر صرف الجنيه، وتسريع برنامج طروحات الشركات الحكومية، واكتفت بالقول: "نعمل في الوقت الحاضر مع السلطات المصرية التي تقوم بعمل جيد في ظروف صعبة للغاية، لتحديد الأولويات بما يخص تقديم الدعم للسكان المحتاجين، وخلق فرص أفضل لتطوير القطاع الخاص وسننجز هذا العمل".

• مصر تسعى لزيادة قرض صندوق النقد لأكثر من 5 مليارات دولار

وتسعى مصر منذ عدة أشهر لإعادة إحياء برنامج الصندوق لتمويلها بـ3 مليارات دولار، بل وزيادته إلى 5 مليارات، وهو برنامج تجمّد فعلياً بعد أن حصلت القاهرة على الدفعة الأولى عقب إبرام الاتفاق العام الماضي، حيث كان من المفترض أن تحصل على شريحتين من القرض في مارس وسبتمبر من العام الجاري، وهو ما كان يتطلب إجراء مراجعة في كل مرة من الصندوق لمدى التزام السلطات المصرية ببنود الاتفاق.

مطلع أكتوبر الماضي قالت جورجييفا في مقابلة مع "بلومبرج"، إن مصر "ستستنزف احتياطياتها الثمينة" ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى، بينما أشادت بالخطوات الأخرى التي اتخذها ثاني أكبر مقترض من الصندوق لتصحيح اقتصاده المتأزم.

وخفضت مصر قيمة العملة المحلية 3 مرات منذ أوائل 2022، في محاولة لمعالجة الأزمة الحادة التي تواجهها في شح الدولار، مع ارتفاع التضخم وخسارة العملة لما يقرب من نصف قيمتها.