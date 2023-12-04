القضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة .. وزير الدفاع المصري : عالمنا اليوم ليس فيه مكان للضعفاء

الشارقة - اميمة ياسر - قال الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إن القضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة والحساسية، وتصعيدًا عسكريًا غير محسوب لفرض واقع على الأرض هدفه تصفية القضية.

وأضاف في كلمة ضمن فعاليات افتتاح فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2023»، صباح الاثنين، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تؤكد دائمًا على أهمية وجود قوة للسلام تحميه وتؤمن استمراره.

وأكد أن «عالمنا اليوم ليس فيه مكان للضعفاء»، معقبًا: «أمتنا المصرية القوية صاحبة الحضارة والتاريخ تؤمن أن امتلاك القوة الرشيدة هو الضمانة الأساسية للأمن والسلام، تحمي منجزاته وتؤمن استمراره وتدعم ركائزه بكل الحكمة والعقل».

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، افتتاح فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2023»، وذلك في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية.

يشارك في فعاليات المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية.

حضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.