يوم أسود على رأس تل أبيب .. استهداف 5 دبابات إسرائيلية و5 ناقلات جند والإجهاز عليهم من المسافة صفر

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن حزب الله اللبناني، صباح اليوم الاثنين، استهداف تجمع لجنود الاحتلال في حرج شتولا وموقع الراهب وتحقيق إصابات مباشرة.

وقال في بيان، إن «مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا الساعة الواحدة من فجر اليوم، تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في حرج شتولا وموقع ‏الراهب بالأسلحة المناسبة، وتم تحقيق إصابات مباشرة».

وأضاف أن «مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة التاسعة من صباح ‏اليوم الاثنين 4-12-2023، موقع البغدادي بالأسلحة المناسبة وتمّت إصابته إصابة ‏مباشرة».

استهداف 10 آليات إسرائيلية

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، إن عناصرها تمكنوا منذ صباح اليوم وحتى اللحظة، من استهداف 5 دبابات إسرائيلية و5 ناقلات جند في محور شرق غزة، بقذائف «الياسين 105».

وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الاثنين، إن عناصرها أجهزوا على عدد من جنود العدو من مسافة صفر في منطقة الشيخ رضوان، وعادوا إلى قواعدهم بسلام.

وفي وقت سابق، أفادت «القسام» بقصف مستوطنة «نيريم»، بمنظومة الصواريخ «رجوم» قصيرة المدى من عيار 114ملم.

كما أشارت إلى استهداف تجمعات للعدو شرق مستوطنة «ماجين» برشقة صاروخية.