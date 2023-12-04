الرئيس التركي: نتنياهو سيحاكم باعتباره مجرم حرب بسبب الحرب على غزة

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الإثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيحاكم باعتباره مجرم حرب بسبب الهجوم الإسرائيلى المستمر على قطاع غزة.

وأضاف أردوغان، فى كلمة ألقاها أمام اجتماع لجنة لمنظمة التعاون الإسلامى فى إسطنبول، اليوم، أن غزة أرض فلسطينية وستظل ملكا للفلسطينيين دوما، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

فى سياق متصل، دعا المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الأحد، إسرائيل إلى احترام القانون الدولي، وقال إنه يعجل بالتحقيقات فى أعمال العنف التى ارتكبها مستوطنون إسرائيليون بحق فلسطينيين فى الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف خان، بعد زيارة استمرت أربعة أيام إلى إسرائيل وإلى مناطق سيطرة السلطة الفلسطينية فى الضفة الغربية، فى غزة، لا يوجد مبرر لأن يجرى الأطباء عمليات فى ظل عدم وجود إضاءة أو لإجرائهم عمليات جراحية للأطفال دون تخدير.. تخيلوا مدى الألم.

وقال: كنت شديد الوضوح عندما قلت إن هذا هو الوقت المناسب للامتثال للقانون.. إذا لم تمتثل إسرائيل الآن، فينبغى لها ألا تشتكى لاحقا.

وأضاف أن أعمال العنف التى يرتكبها المستوطنون فى الضفة الغربية غير مقبولة ولا يمكن أن تمر دون عقاب.

وعن الوضع فى الضفة الغربية، قال: نحقق ونعجل بسير التحقيقات، مضيفا: يجب ألا يعتقد أى مستوطن إسرائيلى مسلح... أن هذا هو موسم مواجهة الفلسطينيين المفتوح.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد أكثر من 30 فلسطينيا معظمهم من الأطفال، اليوم الإثنين، وأصابة آخرون في استهداف صاروخي لمنازل مأهولة في حيي الزيتون والشجاعية شرق غزة.

وقالت "وفا" إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت بالصواريخ عشرات المنازل بحيي الزيتون والشجاعية، تعود لعائلات أبو حليمة، والدحدوح، واشتيوي، والثلاثيني، وأبو الزور، وأبو عقلين، وعائلات أخرى، ما أدى إلى ارتقاء 30 شهيدا على الأقل أغلبيتهم أطفال، وجرح آخرين، وتم تدمير المنازل على رؤوس ساكنيها.

وكانت طائرات حربية، قد قصفت مجموعة من طواقم الدفاع المدني في حي التفاح، ما أدى إلى ارتقاء شهيدين وإصابة 10 آخرين وتضرر المكان.

ووفقا لللوكالة فأن مدفعية الاحتلال تحاصر منطقة حي الزيتون، وتحديدا البلدة القديمة من مدينة غزة، وسط إطلاق نار كثيف من الطائرات الحربية والطائرات المسيرة.