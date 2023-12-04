وزير الخارجية العماني يؤكد ضرورة وقف الحرب على غزة واستعادة السلم والأمن

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، ضرورة مواصلة كافة الجهود الدبلوماسية والسياسية، تكثيف المطالب للمجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته لوقف الحرب على غزة واستعادة السلم والأمن، والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ورفع الحصار الظالم عن القطاع وبقية الأراضي الفلسطينية، وإغاثة السكان بكافة احتياجاتهم المعيشية والعلاجية.

وأوضح البوسعيدي، خلال مباحثاته مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في طهران، وفقا لوكالة الأنباء العمانية اليوم الاثنين بشأن التطورات الأليمة التي يشهدها قطاع غزة والجهود الإنسانية والسياسية المبذولة لدخول الاحتياجات المعيشية والإغاثية إلى القطاع، وفكِّ الحصار ووقف التصعيد والاعتداءات العدوانية الإسرائيلية الغاشمة، أنه لا يمكن على الإطلاق تحقيق الأمن والاستقرار، إلا بإنهاء هذا الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، تحقيقًا للعدالة وما يُمليه الضمير الإنساني وكافة القيم والأخلاق.

دعم علاقات التعاون وتنمية المصالح والمنافع المتبادلة بين الشعبين

وأكد الجانبان العماني والإيراني على الموقف الثابث المتضامن بقوة مع عدالة القضية الفلسطينية، واستعرضا عددا من الموضوعات المتعلقة بدعم علاقات التعاون وتنمية المصالح والمنافع المتبادلة بين الشعبين.