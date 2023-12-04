بري تسلم رسالة تهنئة بالاستقلال من نظيره الأرميني وبحث مع كاريه بالتعاون بين لبنان والبنك الدولي

التقى رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ في عين التينة، سفير ​أرمينيا​ لدى ​لبنان​ فاهاغن آتابكيان، الّذي سلّمه رسالةً من نظيره الأرميني آلين سيمونيان، هنّأه فيه باسمه وباسم المجلس النّيابي في أرمينيا بمناسبة الاستقلال. وقد جرى خلال الزّيارة عرض للأوضاع العامّة في لبنان والمنطقة.

كما استقبل برّي المدير الإقليمي لدائرة الشّرق الأوسط في ​البنك الدولي​ جان كريستوف كاريه، وعرض معه لتعاون لبنان مع البنك الدولي، لا سيّما مشروع الحماية الاجتماعيّة، وإمكانيّة شموله للقوى الأمنيّة.

والتقى أيضًا وفدًا من آل القصار، ضمّ عادل ونبيل ونديم القصار.