أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت لمفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، عن قيام شخص مجهول الهويّة بالتّردّد بشكل شبه يومي إلى مخيم شاتيلا، بهدف الاستحصال على المخدرات".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "من خلال المتابعة والرّصد، كمنت له دوريّة من المفرزة في محلّة أرض جلّول/ طريق الجديدة، وتمكّنت من توقيفه على متن سيّارة نوع "مرسيدس"، تبيّن أنّها مسروقة من محلّة برج حمود وتحمل لوحات مغايرة، ويُدعى: "ش. ع." (من مواليد عام 1995، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بمذكّرات قضائيّة عدّة بجرائم: سرقة سيّارات، سرقة منزل بواسطة الكسر والخلع، وتخريب".
وكشفت الشّعبة أنّه "ضُبطت بحوزته كميّة من مادّتَي الحشيشة والماريجوانا، شفرة وحقنتان لتعاطي المخدّرات، 50 دولارًا أميركيًّا مزيّفة، و3 لوحات سيّارات"، مشيرةً إلى أنّ "الموقوف سُلِّمَ مع المضبوطات والسّيّارة المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف مطلوب سرق سيارة من برج حمود واستخدمها بتنقلاته للاستحصال على المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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