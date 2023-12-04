قوى الأمن: توقيف مطلوب سرق سيارة من برج حمود واستخدمها بتنقلاته للاستحصال على المخدرات

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت ل​مفرزة استقصاء بيروت​ في وحدة ​شرطة بيروت​، عن قيام شخص مجهول الهويّة بالتّردّد بشكل شبه يومي إلى ​مخيم شاتيلا​، بهدف الاستحصال على ​المخدرات​".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "من خلال المتابعة والرّصد، كمنت له دوريّة من المفرزة في محلّة أرض جلّول/ ​طريق الجديدة​، وتمكّنت من توقيفه على متن سيّارة نوع "مرسيدس"، تبيّن أنّها مسروقة من محلّة ​برج حمود​ وتحمل لوحات مغايرة، ويُدعى: "ش. ع." (من مواليد عام 1995، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بمذكّرات قضائيّة عدّة بجرائم: سرقة سيّارات، سرقة منزل بواسطة الكسر والخلع، وتخريب".

وكشفت الشّعبة أنّه "ضُبطت بحوزته كميّة من مادّتَي الحشيشة و​الماريجوانا​، شفرة وحقنتان لتعاطي المخدّرات، 50 دولارًا أميركيًّا مزيّفة، و3 لوحات سيّارات"، مشيرةً إلى أنّ "الموقوف سُلِّمَ مع المضبوطات والسّيّارة المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء المختص".