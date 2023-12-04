لجنة المال والموازنة أنهت دراسة مواد قانون موازنة 2024 وتبدأ الأربعاء بدراسة الاعتمادات

أنهت لجنة المال و​الموازنة​ في جلستها اليوم، دراسة مواد مشروع قانون موازنة 2024، على أن تنتقل بعد غد الأربعاء إلى دراسة الاعتمادات بدءًا من ​رئاسة الجمهورية​ والحكومة والمؤسّسات التّابعة لها.

وأشار رئيس اللّجنة النّائب ​ابراهيم كنعان​، إلى أنّ "الاعتراضات على مشروع الموازنة شملت لأوّل مرّة العمّال وأرباب العمل، فالزّيادات على الضّرائب والرسوم لم تستثنِ أحدًا، ومن بينهم المتوفون والرّواتب والمستهلك على مختلف المستويات".

ولفت إلى "أنّنا عدّلنا الزّيادات المقترحة على رسوم الاستهلاك، لتأتي وفقًا لمؤشّر غلاء المعيشة وليس عشوائيًّا كما كانت واردة في مشروع الحكومة".