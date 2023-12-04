أنهت لجنة المال والموازنة في جلستها اليوم، دراسة مواد مشروع قانون موازنة 2024، على أن تنتقل بعد غد الأربعاء إلى دراسة الاعتمادات بدءًا من رئاسة الجمهورية والحكومة والمؤسّسات التّابعة لها.
وأشار رئيس اللّجنة النّائب ابراهيم كنعان، إلى أنّ "الاعتراضات على مشروع الموازنة شملت لأوّل مرّة العمّال وأرباب العمل، فالزّيادات على الضّرائب والرسوم لم تستثنِ أحدًا، ومن بينهم المتوفون والرّواتب والمستهلك على مختلف المستويات".
ولفت إلى "أنّنا عدّلنا الزّيادات المقترحة على رسوم الاستهلاك، لتأتي وفقًا لمؤشّر غلاء المعيشة وليس عشوائيًّا كما كانت واردة في مشروع الحكومة".
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة المال والموازنة أنهت دراسة مواد قانون موازنة 2024 وتبدأ الأربعاء بدراسة الاعتمادات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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