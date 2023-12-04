مقتل 30 فلسطينيًا على الأقل بقصف إسرائيلي لمنازل في حيَي الزيتون والشجاعية شرق غزة

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"ن بأنّ "طائرات حربيّة إسرائيليّة قصفت بالصّواريخ عشرات المنازل في حيَّي الزيتون والشجاعية شرق غزة، تعود لعائلات أبو حليمة، الدحدوح، اشتيوي، الثلاثيني، أبو الزور، أبو عقلين وعائلات أخرى، ما أدّى إلى مقتل 30 مواطنًا على الأقل أغلبيّتهم أطفال، وجرح آخرين؛ كما تمّ تدمير المنازل على رؤوس ساكنيها".
وذكرت أنّ "طائرات حربيّة كانت قد قصفت مجموعة من طواقم الدفاع المدني في حي التفاح، ما أدّى إلى سقوط قتيلين وإصابة 10 آخرين وتضرّر المكان"، مشيرةً إلى أنّ "المدفعيّة الإسرائيليّة تحاصر منطقة حي الزيتون، وتحديدًا البلدة القديمة من مدينة غزة، وسط إطلاق نار كثيف من الطّائرات الحربيّة والطّائرات المسيّرة".
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