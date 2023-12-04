إصابة 15 فلسطينيًا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب

كشفت وزارة الصحة ال​فلسطين​ية، أنّ 4 مواطنين أُصيبوا بجروح خطيرة، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام ​الجيش الإسرائيلي​ مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال ​مدينة القدس​، ونُقلوا على أثرها إلى مجمع فلسطين الطبي في ​رام الله​.

وأشارت إلى إصابة 6 آخرين بالرّصاص الحيّ، وشاب بشظايا رصاص في الصّدر والوجه، وآخر بالرّصاص المعدني المغلّف بالمطّاط في العين، وثلاثة آخرين جرّاء تعرّضهم للضّرب المبرح، نُقل اثنان منهم إلى المستشفى؛ كما أُصيب العشرات بحالات اختناق بالغاز السام.