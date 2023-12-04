ارتفع 20 جنيها .. أسعار الذهب اليوم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - شهدت أسعار الذهب ارتفاعا في أسواق الصاغة المحلية، بقيمة 20 جنيها، خلال تعاملات اليوم الاثنين، ليصل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر إلى نحو 2815 جنيها، مقارنة بـ 2795 جنيها فى نهاية تعاملات أمس، وفقا للموقع الالكتروني للشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية.

وبحسب الشعبة، زاد سعر جرام عيار 18 ليسجل 2412 جنيها، مقابل 2392 جنيها، وارتفع سعر جرام عيار 24 مسجلا 3218 جنيها، مقابل 3198 جنيها، كما صعد سعر الجنيه الذهب بقيمة 160 جنيها ليصل إلى 22520 جنيها، مقارنة بـ 22360 جنيها فى نهاية تعاملات أمس.

وفى الأسواق العالمية، سجلت أسعار الذهب رقمًا قياسيًا جديدًا، الاثنين 4 من ديسمبر، لليوم الثاني على التوالي، حيث لامست الأسعار الفورية 2100 دولار، وسط توقعات باستمرار الأرتفاع.

ارتفعت أسعار الذهب الفورية إلى مستوى قياسي جديد عند 2110.8 دولار للأوقية اليوم الاثنين قبل أن تتخلى عن بعض مكاسبها، ويتم تداوله حاليًا عند 2,084.59 دولار.

قال محللون إن أسعار الذهب في طريقها للوصول إلى مستويات مرتفعة جديدة العام المقبل، وقد تظل فوق مستويات 2000 دولار، مستشهدين بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والضعف المحتمل للدولار الأمريكي والتخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار المعدن الأصفر لشهرين متتاليين مع تعزيز الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، الطلب على أصول الملاذ الآمن، في حين قدمت توقعات خفض أسعار الفائدة المزيد من الدعم، ويميل الذهب إلى الأداء الجيد خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي بسبب مكانته كمخزن موثوق للقيمة.

قال هينغ كون هاو، رئيس استراتيجية الأسواق وأبحاث الاقتصاد العالمي والأسواق في UOB، إن التراجع المتوقع في كل من الدولار الأمريكي وأسعار الفائدة خلال عام 2024 هو محرك إيجابي رئيسي للذهب، متوقعا أن تصل أسعار الذهب إلى 2200 دولار بنهاية عام 2024.

وقال نيكي شيلز، رئيس استراتيجية المعادن في شركة المعادن النفيسة إم كيه إس بامب، إن "هناك نفوذ أقل هذه المرة مقارنة بعام 2011 في الذهب، مما دفع الأسعار إلى تجاوز 2100 دولار ووضع 2200 دولار للأوقية في الاعتبار".

ويوم الجمعة الماضية، لامس الذهب 2075.09 دولار ليتجاوز أعلى مستوى قياسي خلال اليوم عند 2072.5 دولار في 7 أغسطس 2020، وفقًا لبيانات LSEG.

ويتوقع بارت ميليك، رئيس استراتيجيات السلع في شركة TD Securities، أن يبلغ متوسط ​​أسعار الذهب 2100 دولار في الربع الثاني من عام 2024، حيث تعمل مشتريات البنوك المركزية القوية كمحفز رئيسي في تعزيز الأسعار.

وفقاً لدراسة حديثة أجراها مجلس الذهب العالمي، فإن 24% من كل البنوك المركزية تعتزم زيادة احتياطياتها من الذهب في الأشهر الاثني عشر المقبلة، مع تزايد تشاؤمها بشأن الدولار الأميركي.

وأضاف أن محور السياسة المحتمل من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024 قد يكون واردًا أيضًا، وتؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى إضعاف الدولار، كما أن ضعف الدولار يجعل الذهب أرخص بالنسبة للمشترين الدوليين، مما يؤدي إلى زيادة الطلب.