زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب منطقة تركيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض (جي.إف.زد) إن زلزالاً قوته 4.8 درجات ضرب المنطقة التي تقع فيها تركيا اليوم الاثنين.

وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض.