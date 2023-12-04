ألمانيا: نتوقع من إسرائيل توفير ملاذات آمنة للمدنيين في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الإثنين، إنه يتعين على إسرائيل ألا تأمر سكان غزة بالانتقال إلى أماكن آمنة فحسب، بل يجب عليها أيضا أن تجعل ذلك ممكنا.

يأتي هذا وسط مخاوف من أن العدوان على غزة قد يمتد إلى جنوب القطاع المكتظ بالنازحين.

وأوضح المتحدث للصحفيين في برلين أنه من المهم أن تتجنب إسرائيل سقوط ضحايا من المدنيين وأن تلتزم بالقانون الإنساني، مضيفا أن الحكومة الألمانية تنقل هذه الرسالة في محادثاتها مع الشركاء الإسرائيليين.

والقت الطائرات الحربية الإسرائيلية للمرة الثالثة منشورات على مناطق الكتيبة والمحطة ومعن وبني سهيلا، وسط المدينة، تطالب السكان بإخلاء منازلهم والتوجه إلى الجنوب، تحديدًا إلى منطقة الفخاري الحدودية.

وعاود الاحتلال قصفه العنيف على القطاع في أعقاب هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، جرى خلالها الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 15523 شهيدا و41316 مصابا، 70% منهم أطفال ونساء.

وكان المكتب الحكومي قد ذكر، السبت، أن عدد المفقودين ارتفع إلى أكثر من 7500 إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم ما زال مجهولا.