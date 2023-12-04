بالمواعيد والأماكن .. "صحة الإسكندرية" تعلن عن 7 قوافل طبية في ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد البدري ومحمد عامر:

تستعد مديرية الصحة بالإسكندرية لتنفيذ 7 قوافل طبية خلال شهر ديسمبر بالتعاون مع الجهات المعنية ضمن إجراءات توسيع الحماية الاجتماعية للمواطنين.

قالت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن المديرية حددت مواعيد وأماكن القوافل الطبية حيث تقام يومي 5 و6 ديسمبر قافلة طبية بقرية حارس بنطاق حي العامرية، وتقام أيضًا يومي 10 و11 ديسمبر قافلة طبية بالدخيلة بنطاق حي العجمي، وتقام يومي 12 و13 ديسمبر قافلة طبية بوحدة الذراع البحري الكيلو 26 أيضًا بنطاق حي العجمي.

وأضافت وكيل وزارة الصحة، اليوم الإثنين، أنه من المقرر أن تقام يومي 17 و18 ديسمبر قافلة طبية بالقرية المركزية بنطاق مركز ومدينة برج العرب، ويومي 19 و20 ديسمبر قافلة طبية بقرية 20 الإمام البخاري بنطاق مركز ومدينة برج العرب أما يومي 24 و25 ديسمبر قافلة بقرية بنجر 1 بنطاق مركز ومدينة برج العرب، وتختتم مديرية الصحة القوافل الطبية للشهر الجاري يومي 26 و27 ديسمبر بقافلة بنجر 4 بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

من جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء، وكلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية لتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.