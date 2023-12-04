الانتخابات الرئاسية.. نصف مليون ناخب داخل 64 لجنة في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، أن المحافظة انتهت من إعداد كافة مقار انتخابات رئاسة الجمهورية لاستقبال الناخبين والبالغ عددهم حوالي 533 ألف و533 ناخب، موزعون على 64 لجنة انتخابية داخل 7 أحياء ومدينة بورفؤاد بالإضافة إلى 4 لجان انتخابية للمغتربين.

وشدد المحافظ، خلال تفقده عددًا من اللجان المعدة لاستقبال الناخبين المشاركين بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، على ضرورة التنسيق المستمر بين رؤساء الأحياء ومديري المدارس لاستكمال أعمال تجهيز المقار الإنتخابية.

كما أكد على توفير كافة سبل الراحة للقائمين على الانتخابات الرئاسية، وكذا للمواطنين خلال الاقتراع، لافتا أنه جرى مراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وكذلك طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطي من خلال مولدات كهربائية.