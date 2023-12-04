وزيرة الثقافة تتفقد مشروع إنشاء مركز 15 مايو للثقافة والفنون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ضرورة تسريع وتيرة العمل بمشروع إنشاء مركز 15 مايو للثقافة والفنون للانتهاء منه قبل نهاية العام المالي الحالي؛ ليكون منارة للثقافة والفنون بمدينة 15 مايو، جنبًا إلى جنب مع المنشآت الثقافية الأخرى بالمدينة.

جاء ذلك خلال تفقد الوزيرة اليوم الاثنين لمشروع إنشاء مركز 15 مايو للثقافة والفنون التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بقطاع الإنتاج الثقافي، بحضور الفنان أحمد الشافعي رئيس البيت وممثلي الشركة المنفذة للمشروع.

وأطلعت الوزيرة على الموقف التنفيذي للمشروع المقام على مساحة 1050 مترًا، ويتكون من قاعة مسرح وسينما تتسع 560 مقعدا، بجانب غرف الفنانين والمكاتب الإدارية ومنطقة الخدمات، ومركز تدريب السيرك القومي الذي يعد مدرسة متفردة لتعليم فنون السيرك للنشء والأطفال وتأهيل فناني السيرك وتطوير الألعاب لخلق جيل جديد قادر على المنافسة عالميًا بهذا المجال.

وشددت على المتابعة الدورية لكافة الأعمال وتذليل كافة العقبات والمعوقات، حتى يتم افتتاح المشروع في أسرع وقت ممكن.