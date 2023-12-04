"حزب الله": مقاتلونا استهدفوا قوة مشاة إسرائيلية في حرج شتولا وحققوا إصابات مباشرة

كشف الإعلام الحربي في "​حزب الله​"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في ​قطاع غزة​، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏والشّريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 14:30 من بعد ظهر ‏يوم الإثنين 2023-12-4، قوّة مشاة إسرائيليّة في حرج شتولا بالأسلحة المناسبة؛ وتمّ تحقيق إصابات مباشرة".

وكان قد أعلن الإعلام الحربي، منذ بعض الوقت، أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة الثّانية من بعد ظهر ‌ال‏يوم، قوّة مشاة إسرائيليّة في كرم التفاح شرق ثكنة برانيت ‏وموقع ‏الراهب، بالأسلحة المناسبة؛ وتمّ تحقيق إصابات مباشرة".