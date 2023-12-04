لجنة الصحة أقرَّت اقتراح قانون رفع الضوابط على مشروبات الطاقة لمن هم تحت سن الـ18

أشار رئيس لجنة الصحة العامة النائب بلال عبدالله، بعد جلسة عقدتها لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، الى أننا "ناقشنا اقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الصحي، وقد عقدنا أكثر من جلسة بخصوص هذا الاقتراح، وأعتقد انه مع الوقت هناك حاجة ماسة له أكثر"

وأكد عبدالله، على "ضرورة أن تكون الخدمة الصحية والطبية والدوائية محافظة على النوعية ضمن السعر المقبول خصوصا في ظل الازمة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الكبرى، للاسف الاقتصاد الكاش او الاقتصاد النقدي، أظهر ان المراقبة قد تكون شبه معدومة".

وأوضح أن "اليوم كان هناك تركيز على موضوع المختبرات وحضرت معنا نقيبة المختبرات وناقشنا بالتفصيل الى اي مستوى وصل هذا القطاع، ويجب حمايته"، مشدداً على أننا "مع حمايته وحماية كل القطاعات الطبية خصوصا في بلد مثل لبنان، كنا وسنبقى نحلم ان نبقى مستشفى الشرق، وان نعطي المواطن اللبناني الحد المقبول من العناية الطبية والمستوى اللائق من العناية".

وأضاف "توافقنا مع النقيبة ومع لجنة الصحة ان ندرس مجموعة اقتراحات مرتبطة بوزارة الصحة ومرتبطة بالنقابات المعنية بضبط هذا الملف. وأقررنا اليوم في اللجنة اقتراح قانون رفع الضوابط على مشروب الطاقة والا يسمح لمن هو تحت سن الـ18 بالحصول على نوع من هذه المشروبات لما تحمل من ضرر"، آملاً أن يقر بأقصى سرعة في الهيئة العام لما له من أضرار كبيرة من الافراط في استخدام هذا النوع من المشروبات".

وتابع "كما ناقشنا السجال الحاصل بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة حول موضوع نظام التتبع واعتراض نقابة الصيادلة على التوسع في هذا الملف. والاسبوع المقبل سنعقد اجتماعا نخصصه للبحث في هذا الموضوع بوجود وزير الصحة ونقيب الصيادلة وبعض النقابات المعنية في هذا الموضوع".