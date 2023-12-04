وزير البيئة ناقش مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة التعاون بمشاريع تحسين البنى التحتية للنفايات

عقد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ​ناصر ياسين​، اجتماعًا مع الأمين العام المساعد للأمم المتّحدة ومدير مكتب الأمم المتّحدة لخدمات المشاريع خورخي موريرا داسيلفا، على هامش مؤتمر المناخ في دبي، وناقش معه موضوع التّعاون الحالي لتنفيذ مشاريع تحسين ​البنى التحتية​ للنفايات الصلبة بالتّعاون مع ​البنك الدولي​، وفرص توسيع التّعاون وبناء القدرات المؤسّسيّة في ​وزارة البيئة​.

كما عقد لقاءً مع مشاركين ومشاركات من الفريق اللّبناني في مؤتمر المناخ، تمّت خلاله مناقشة القضايا الّتي يتمّ التّفاوض عليها، حول التزامات ​لبنان​ وأطر المتابعة بعد المؤتمر.