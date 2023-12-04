وزير البيئة ناقش مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة التعاون بمشاريع تحسين البنى التحتية للنفايات

عقد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، اجتماعًا مع الأمين العام المساعد للأمم المتّحدة ومدير مكتب الأمم المتّحدة لخدمات المشاريع خورخي موريرا داسيلفا، على هامش مؤتمر المناخ في دبي، وناقش معه موضوع التّعاون الحالي لتنفيذ مشاريع تحسين البنى التحتية للنفايات الصلبة بالتّعاون مع البنك الدولي، وفرص توسيع التّعاون وبناء القدرات المؤسّسيّة في وزارة البيئة.
كما عقد لقاءً مع مشاركين ومشاركات من الفريق اللّبناني في مؤتمر المناخ، تمّت خلاله مناقشة القضايا الّتي يتمّ التّفاوض عليها، حول التزامات لبنان وأطر المتابعة بعد المؤتمر.
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