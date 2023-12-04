كنعان دعا إلى جلسة للجنة المال الأربعاء لدراسة ونقاش اعتمادات 9 رئاسات ومؤسسات وإدارات

دعا رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النّائب ​ابراهيم كنعان​، إلى جلسة لدراسة مشروع قانون موازنة 2024، عند السّاعة العاشرة والنّصف قبل ظهر الأربعاء 6 كانون الأوّل الحالي.

وتُخصّص الجلسة لدراسة ونقاش اعتمادات 9 رئاسات ومؤسّسات وإدارات، وهي: رئاسة الجمهوريّة، رئاسة مجلس الوزراء، وزارة الدّولة لشؤون التّنمية الإداريّة، المجلس الدّستوري، ديوان المحاسبة، التّفتيش المركزي، مجلس الخدمة المدنيّة، الهيئة العليا للتّأديب وهيئة الشّراء العام.