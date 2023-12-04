المكاري التقى وفداً من الجيش وتيننتي والصليب الاحمر وبحثوا في تنظيم وحماية المراسلين الصحافيين جنوبا

عقد وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، اجتماعاً حضره وفد من قيادة الجيش والناطق الرسمي بإسم قوة "اليونيفيل" اندريا تيننتي ورئيس الصليب الاحمر اللبناني الدكتور انطوان الزغبي ومسؤول العمليات في الصليب الاحمر الكسي نعمة.

وبحث المجتمعون، في كيفية تنظيم وحماية عمل المراسلين الصحافيين اللبنانيين والاجانب العاملين في الجنوب وسلامتهم خلال تأديه مهامهم الصحافية، وتم التوافق على العديد من النقاط والاجراءات في شأن سلامة الصحافيين على ان يتم اعلانها في وقت لاحق.

في سياق منفصل، استقبل المكاري وفدا من "الصليب الاحمر الدولي" ضم: روي شدياق من مكتب الاعلام في اللجنة الدولية للصليب الاحمر في لبنان والمستشار السياسي للبعثة في لبنان شوقي أمين الدين.

وأوضح أمين الدين، أن "الزيارة هي بناء على طلب وزير الاعلام بهدف تنسيق التحضيرات التي تتماشى مع الخطة الوطنية للاستعداد للحالات الطارئة في لبنان، وانه تم نقاش كل النقاط المتعلقة بتلك الاجراءات لناحية الاستعدادات والمهام الى جانب الدور الذي تلعبه اللجنة الدولية للصليب الاحمر في لبنان، وكذلك مجالات التعاون بينها وبين وزارة الاعلام".

وأشار الى انهم "حددوا 3 نقاط سيجري العمل عليها مستقبلا وتشمل إقامة دورات مع الجسم الصحافي في لبنان بهدف تدريبهم على القانون الدولي الانساني وكيفية حماية أنفسهم اثناء تغطياتهم من الميدان للنزاعات المسلحة وما هي الالتزامات المطلوبة منهم للحفاظ على سلامتهم".