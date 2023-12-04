"حزب الله": استهداف موقعَي بركة ريشا وجل العلام بالأسلحة المناسبة وإصابتهما مباشرة

أعلن الإعلام الحربي في "​حزب الله​"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في ​قطاع غزة​، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏والشّريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 15:30 من بعد ظهر ‌‏اليوم الإثنين، موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة؛ وتمّت إصابته إصابة مباشرة".

في السّياق، أعلن الإعلام الحربي في بيان آخر، أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 15:40 من بعد ظهر ‌‏اليوم، موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة، وتمّت إصابته إصابة ‏مباشرة".