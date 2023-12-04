قوى الأمن: توقيف مطلوب بموجب 13 ملاحقة قضائية في صربا أثناء نقله كمية من الكوكايين

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت ل​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ في وحدة ​الشرطة القضائية​، عن أحد المطلوبين للقضاء بأكثر من 13 ملاحقة، بجرائم تجارة وترويج مخدرات، ويُدعى: "ب. ح." (مواليد عام 1962، لبناني)، يقوم بالتّنقّل بين محافظتَي ​البقاع​ و​جبل لبنان​ مستخدمًا سيّارات مختلفة".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "على أثر ذلك، كُلِّفَت المجموعة الخاصة للقيام بإجراءاتها الميدانيّة، لتحديد مكان تواجده وتوقيفه. بناءً عليه، نصبت له قوّة من هذه المجموعة كمينًا محكمًا في محلة ​صربا​- جونية، أدّى إلى توقيفه بالجرم المشهود، أثناء قيامه بنقل كميّة من مادّة ​الكوكايين​؛ كما عثرت بحوزته على مبلغ مالي وهواتف خلويّة"، مشيرةً إلى أنّه "تبيّن أنّه يستخدم في تنقّلاته هويّةً باسم شخص آخر".

وذكرت الشّعبة أنّ "الموقوف أودع مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدرات المركزي، للتّوسّع بالتّحقيق وإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص".