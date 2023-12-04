"كتائب القسام": قصفنا "سديروت" و"نتيفوت" واستهدفنا دبابة إسرائيلية في منطقة الفالوجا

ذكرت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنّنا قصفنا مستوطنتَي "​سديروت​" و"نتيفوت" برشقتَين صاروخيّتَين"، مشيرةً إلى "أنّنا قصفنا تحشّدات العدو جنوب مدينة ​غزة​ بقذائف الهاون من العيار الثّقيل". وأفادت بـ"استهداف دبّابة صهيونيّة حولها عدد من الجنود في منطقة الفالوجا بقذيفة "الياسين 105"، ومقتل وإصابة عدد منهم".

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