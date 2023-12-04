"سرايا القدس": نخوض اشتباكات ضارية مع جنود إسرائيليين بحي الشيخ رضوان واستهدفنا آليات عسكرية

كشفت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، أنّ "مقاتلينا يخوضون اشتباكات ضارية من مسافة صفر، مع جنود إسرائيليّين في محور التوغّل في حي الشيخ رضوان، ويستهدفون عددًا من الآليّات العسكريّة بقذائف "التاندوم" وعبوات "العمل الفدائي".

وكانت قد أشارت، منذ بعض الوقت، إلى "أنّنا قصفنا التحشّدات العسكريّة وجنود العدو في محاور التّقدّم في منطقة جحر الديك، بعدد من قذائف الهاون".